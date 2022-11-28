Украина в тестовом режиме закупила электроэнергию у Румынии

Украина осуществила 27 ноября тестовый импорт электроэнергии из Румынии мощностью в 1 МВт, сообщает пресс-служба «Энергетической компании Украины».

Электричество в Киеве будут давать на два-три часа

В сообщении говорится, что это необходимо для проверки технических возможностей украинской энергосистемы.

В компании отметили, что благодаря импорту электроэнергии у страны может появиться дополнительный инструмент стабилизации энергосистемы.

Ранее бывший министр энергетики Украины Иван Плачков заявил, что в стране наблюдается дефицит оборудования для поддержки энергосистемы, сообщает телеканал «360».

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ТЕГИ:ИмпортРумынияЭлектроэнергияУкраина
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