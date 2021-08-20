Украина создаст группу по нейтрализации угроз «Северного потока – 2»
На Украине создается рабочая группа для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с запуском российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие письма с подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака.
Отмечается, что планируется создание коммуникационной платформы для обсуждения и разработки предложений по нейтрализации угроз.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что запуск российского проекта «Северный поток-2» повлечет риски не только для Украины, но и для Европы, передает NV.ua.
Политик также назвал обстановку с газопроводом «абсолютно понятной историей» и сравнил российский проект с фильмом, предрекая ущерб Киеву из-за начала эксплуатации «СП-2» в «минимум 2 миллиарда в год», передает РИА ФАН.
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