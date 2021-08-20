Украина создаст группу по нейтрализации угроз «Северного потока – 2»

На Украине создается рабочая группа для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с запуском российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие письма с подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака.

Отмечается, что планируется создание коммуникационной платформы для обсуждения и разработки предложений по нейтрализации угроз.