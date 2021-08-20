Украина создаст группу по нейтрализации угроз «Северного потока – 2»

На Украине создается рабочая группа для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с запуском российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие письма с подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака.

Отмечается, что планируется создание коммуникационной платформы для обсуждения и разработки предложений по нейтрализации угроз.

«Могут только клянчить!» В Германии оценили украинский способ остановить «Северный поток-2»

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что запуск российского проекта «Северный поток-2» повлечет риски не только для Украины, но и для Европы, передает NV.ua.

Политик также назвал обстановку с газопроводом «абсолютно понятной историей» и сравнил российский проект с фильмом, предрекая ущерб Киеву из-за начала эксплуатации «СП-2» в «минимум 2 миллиарда в год», передает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:УкраинаСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры