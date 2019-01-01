Украина приостановила работу нефтепровода «Дружба»

АО «Укртранснафта» вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь-Броды», сообщает пресс-служба компании.

«Укртранснафта» вынуждена прибегнуть к таким действиям в связи с отказом приема некачественной российской нефти на приемо-сдаточном участке «Будковце» (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участки нефти «Фенешлитке» (Венгрия).

Ранее Польша прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», по которому нефть поступает в Белоруссию и далее на Запад. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на представителя ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго. Причиной называются вредные примеси хлоридов. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что эта проблема может быть решена в течение нескольких дней.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Маршрут проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

