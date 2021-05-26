Украина прекратила импорт электроэнергии из России

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из России до 1 октября. Поставки также запрещены из Белоруссии. Об этом рассказал депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к регулятору с просьбой о запрете импорта из этих стран, передает RT.