Украина прекратила импорт электроэнергии из России

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из России до 1 октября. Поставки также запрещены из Белоруссии. Об этом рассказал депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к регулятору с просьбой о запрете импорта из этих стран, передает RT.

На Украине рассказали о вынужденном импорте электроэнергии из России

Россия поставляла Украине электроэнергию практически по дружбе, и для Киева эти поставки были спасением, рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что прекращение Украины импорта электроэнергии из России и Белоруссии может привести к коллапсу энергосистемы этой страны.

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