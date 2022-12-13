Украина получила от Франции кредит на 100 млн евро
Украина получила от Франции кредит в размере 100 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства финансов.
В сообщении говорится, что кредит от Французского агентства развития был получен на льготных условиях, средства направлены в общий фонд государственного бюджета и будут направлены на финансирование первоочередных расходов, в том числе социальных и гуманитарных.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с 2014 года Евросоюз профинансировал Киев на 90 млрд евро, сообщает RT.
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