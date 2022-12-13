Украина получила от Франции кредит на 100 млн евро

В сообщении говорится, что кредит от Французского агентства развития был получен на льготных условиях, средства направлены в общий фонд государственного бюджета и будут направлены на финансирование первоочередных расходов, в том числе социальных и гуманитарных.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с 2014 года Евросоюз профинансировал Киев на 90 млрд евро, сообщает RT.