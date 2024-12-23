Украина получила $1,1 млрд от МВФ на критические расходы

Украина получила $1,1 млрд от Международного валютного фонда в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это шестой транш по общей программе в пределах механизма расширенного финансирования EFF», — уточнил он в Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, деньги уже поступили на украинские счета. Средства направят на финансирование критических расходов бюджета.

Ранее Киев получил от США грант на $1,35 млрд «на приоритетные гуманитарные и социальные программы».

