Украина опровергла данные о возобновлении транзита газа в Венгрию
Транзит российского газа в Венгрию не осуществляется с 1 октября, речь идет о реэкспорте газа из подземных хранилищ. Об этом сообщил глава компании «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
По его словам, СМИ распространили неверную информацию о том, что «Газпром» возобновил транзит газа через Украину в Венгрию.
Украину ожидает «очищение морозом», которое покажет, насколько успешными были реформы в сфере энергетики. Об этом пишет экономист Алексей Кущ в своей статье для издания «Главред».
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