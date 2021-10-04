Украина опровергла данные о возобновлении транзита газа в Венгрию

Транзит российского газа в Венгрию не осуществляется с 1 октября, речь идет о реэкспорте газа из подземных хранилищ. Об этом сообщил глава компании «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, СМИ распространили неверную информацию о том, что «Газпром» возобновил транзит газа через Украину в Венгрию.

Украину ожидает «очищение морозом», которое покажет, насколько успешными были реформы в сфере энергетики. Об этом пишет экономист Алексей Кущ в своей статье для издания «Главред».

