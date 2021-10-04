Эксперт предрек «очищение морозом» и «газовую инквизицию» на Украине
Украину ожидает «очищение морозом», которое покажет, насколько успешными были реформы в сфере энергетики. Об этом пишет экономист Алексей Кущ в своей статье для издания «Главред».
«В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами», — заявил Кущ.
Экономист считает, что реальная ценность реформ украинской энергетической сферы станет понятна лишь в условиях снижения транзита российского газа и роста стоимости топлива на хабах в Европе. Кущ подчеркнул, что реформы госкомпании «Нафтогаз» хорошо работают при наличии трех миллиардов долларов за транзит и возможности продавать потребителю зимой дорогое топливо, закачанное летом по более низкой цене.
По словам эксперта, резкая реакция Киева на контракт Венгрии и «Газпрома» на поставки газа в обход Украины вызвана значительным перемещением виртуального реверса в страну из Словакии, пишет Газета.ру.
«Закрытие этого направления означает, что схема с виртуальным реверсом накрывается медным тазом и зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится. Так что грядущая "газовая инквизиция" будет во благо», — заключил экономист.
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