Украина нарастила импорт электроэнергии из России почти в два раза

Импорт электрической энергии из России в Украину в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос практически в 2 раза, сообщает «Укрэнерго». Если в прошлом году этот показатель составлял 53,4 миллионов киловатт часов, то в этом он вырос до 100,6, то есть в 1,9 раза.

Россия стала третьей по объему импорта страной для Украины. Больше всего было поставлено электроэнергии из Белоруссии - 503,5 миллионов кВт/ч, на втором месте Словакия - 224,4 миллиона кВт/ч.

В «Укрэнерго» заявляли, что законных оснований для какого-либо ограничения на Украине операций по импорту или экспорту электроэнергии с Россией и Белоруссией пока нет. В компании пояснили, что в январе на Украине были возобновлены аукционы по доступу компаний-трейдеров к межгосударственным линиям электропередач, в том числе с Россией.

Ранее украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил олигархов в крахе электроэнергетики Украины.

