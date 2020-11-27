Украина испугалась добывать газ из-за России
Руководство украинского «Нафтогаза» испугалось добывать газ на шельфе Черного моря из-за близости базы российского флота, пишет «Лента.ру».
По словам главы компании Андрея Коболева, Черноморский флот РФ активно мешал компании работать на шельфе, а потому надо найти способ минимизировать воздействие этого фактора, так как международные компании не пойдут работать в этот регион без решения этой проблемы.
В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие бурильщики обнаружили в Черном море месторождения газа объемом 320 млрд кубометров. Тогда ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН выразил сомнение в словах Эрдогана.
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