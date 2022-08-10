Украина и РФ приняли предложение MOL и Slovnaft по оплате транзита по «Дружбе»
Россия и Украина согласились с предложением венгерской MOL и словацкой Slovnaft по оплате за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Эти компании объявили, что уже оплатили транзитные сборы. MOL - венгерский нефтегазовый концерн, ему принадлежит нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft в Братиславе
По сообщению Bloomberg, транзитные платежи переведены, что устраивает Киев. Поставки топлива должны возобновиться в ближайшие дни или даже часы.
Накануне стало известно о том, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину остановлены с 4 августа из-за проблем с проведением платежей за транзит в связи с западными санкциями против Москвы. После этого MOL и Slovnaft инициировали обсуждение с Москвой и Киевом возможности оплаты сбора.
По южной ветке «Дружбы» через территорию Украины нефть поставляется европейским потребителям в Венгрии, Словакии и Чехии на условиях 100% предоплаты транспортировки.
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