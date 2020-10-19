Украина готова добиваться транзита газа из Центральной Азии

Если «Газпром» не продлит с Украиной контракт на транзит газа в Европу, Киев будет настаивать на открытии поставок газа из Центральной Азии, сказал глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон в интервью S&P Global Platts.

Он заявил, что Украина намерена с помощью поддержки ЕС добиться свободного экспорта газа из Центральной Азии в Европу. Также Украина намерена перенести точку передачи газа европейским потребителям на границу России и Украины.

Ранее после «газовых войн» между Украиной и Россией эта точка передачи была перенесена на территорию России, чтобы избегнуть претензий от европейских покупателей о недопоставках газа.

Также Макогон рассказал, что если Россия не продлит с Украиной контракт на транзит газа в Европу, украинская ГТС может использоваться для транспортировки любого вида синтетического метана, биометана или водорода.

