Укладка «Северного потока - 2» в водах Дании может завершиться к маю

Строительство будет проходить рядом с островом Борнхольм, власти Дании готовы уложить и засыпать трубы вплоть до границы с Германией. Проводит работы трубоукладчик "Фортуна" начиная с 6 февраля. Кроме того, по сообщению агентства по мореплаванию, "Фортуну" будут сопровождать судна "Мукран" и "Балтийский исследователь".

Агентство передает, что точные сроки строительства не указываются. В пресс-службе Nord Stream 2 AG подчеркнули, что обо всех дальнейших шагах будут информировать "своевременно". Однако в январе Датское энергетическое агентство (DEA), по данным РИА Новости, утвердило график строительства, согласно которому укладка газопровода в датских водах продлится с 25 января до конца мая.

