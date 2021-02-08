Укладка «Северного потока - 2» в водах Дании может завершиться к маю

Оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG намерен до конца апреля завершить строительство двух ниток газопровода в датских территориальных водах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Датское агентство по мореплаванию.

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Строительство будет проходить рядом с островом Борнхольм, власти Дании готовы уложить и засыпать трубы вплоть до границы с Германией. Проводит работы трубоукладчик "Фортуна" начиная с 6 февраля. Кроме того, по сообщению агентства по мореплаванию, "Фортуну" будут сопровождать судна "Мукран" и "Балтийский исследователь".

Агентство передает, что точные сроки строительства не указываются. В пресс-службе Nord Stream 2 AG подчеркнули, что обо всех дальнейших шагах будут информировать "своевременно". Однако в январе Датское энергетическое агентство (DEA), по данным РИА Новости, утвердило график строительства, согласно которому укладка газопровода в датских водах продлится с 25 января до конца мая.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазопроводДанияСеверный Поток-2
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