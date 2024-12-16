Путин: Не ставкой единой жива экономика
В 2025 году Россия будет добиваться сбалансированного экономического роста, а также развития экономики предложения. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с представителями российских деловых кругов он указал, что это позволит достичь «необходимых параметров, в том числе макроэкономических».
«Потому что не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке прежде всего», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что для борьбы с инфляцией необходимо правильно и с умом использовать все инструменты экономической политики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru