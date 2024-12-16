Путин: Не ставкой единой жива экономика

На встрече с представителями российских деловых кругов он указал, что это позволит достичь «необходимых параметров, в том числе макроэкономических».

«Потому что не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке прежде всего», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что для борьбы с инфляцией необходимо правильно и с умом использовать все инструменты экономической политики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».