Путин: Не ставкой единой жива экономика

В 2025 году Россия будет добиваться сбалансированного экономического роста, а также развития экономики предложения. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Россия заинтересована в успешном бизнесе

На встрече с представителями российских деловых кругов он указал, что это позволит достичь «необходимых параметров, в том числе макроэкономических».

«Потому что не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке прежде всего», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что для борьбы с инфляцией необходимо правильно и с умом использовать все инструменты экономической политики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Государство и бизнесЭкономикаКлючевая СтавкаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры