«Пора действовать»: Депутат посоветовал селекционерам переходить на отечественные семена

Ранее источники в СМИ сообщили, что квотирование ввоза импортных семян в Россию вылилось в ожесточенную дискуссию среди экспертов на фоне повышения рисков для продовольственной безопасности государства. Со следующего года Минсельхоз планирует установить квоты на ввоз импортных ряда овощных семян.

«Мы об этой проблеме говорим уже больше семи лет, но многим производителям выгодно завозить импортные (семена), они не особо старались произвести замещение, и более того, тут еще и подловатая политика западных производителей семян - они же специально демпингуют на рынке для того, чтобы снизить российское производство. Им это удалось в ряде направлений, в частности, сахарной свеклы», - сказал Лисовский.

В сложившейся ситуации для поддержания отечественной промышленности Минсельхоз вынужден ввести ограничения на ввоз зарубежных семян, отмечает депутат.

«Это не значит, что мы не должны заниматься собственным семеноводством. Уже много лет Минсельхоз предупреждает, что будут определенные ограничения на ввоз импортных семян, и начинает это реализовывать, потому что, к сожалению, для многих, скажем так, слова ничего не значат – нужны действия. Вот Минсельхоз переходит к действиям, тут уже никуда не денешься», - отметил он.

Россия может обойтись без импорта семян, если производители начнут доверять отечественным производителям, уверен Лисовский.

«Многие наши производители прекрасно «сидят» на импорте и не хотят ничего менять. Те же картофелеводы. Я с ними много лет разговариваю, и эти стенания, что нельзя заменить, хотя есть прекрасное хозяйство в России, например, хозяйство картофеля в Курганской области, которое производит большое количество посевного материала борщевого набора... И таких хозяйств все больше и больше. И если их поддержать, покупая у них, а не тащить с Запада, то мы прекрасно обойдемся без такого серьезного импорта», - сказал политик.

Он также рассказал, что на сегодняшний депутаты готовят поправку, согласно которой селекционные нарушения будут приравнены к любому другому нарушению авторского права.

«Мы сейчас вносим поправку в ужесточение в административный и уголовный кодексы, чтобы приравнять селекционные нарушения к любому другому нарушению авторского права, за которое у нас предусмотрены административная и уголовная ответственность. Это «ползучее» проникновение Запада было не только в плане демпинга на рынке – они очень аккуратно влезли в законодательное поле и практически лишили наших селекционеров защиты. Это было сделано целенаправленно», - заключил Лисовский.

Ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил о рекордном уровне микотоксинов в российской кукурузе.

