Участники инновационного кластера Москвы получат субсидии на инжиниринг

Власти российской столицы в пять раз повысили субсидии для участников инновационного кластера на инжиниринговые услуги. Об этом объявлено по итогам заседания президиума правительства Москвы, которое провёл мэр Сергей Собянин.

Как отмечает АГН «Москва», отныне участники кластера имеют возможность получить компенсацию до половины затрат на инжиниринговые услуги по созданию нового или модернизации уже существующего продукта. Субсидироваться будут также затраты на расширение или обновление производства.

Максимальный размер компенсации составит 50 миллионов рублей, а предоставляться она будет на конкурсной основе. Критериями оценки станут уровень заработной платы в компании, доход от продажи товаров, которые выпущены с применением результатов инжиниринговой деятельности, объем уплачиваемых налогов в бюджет города.

Московский инновационный кластер был сформирован по указу президента РФ от 26 ноября 2018 года. Цифровая платформа кластера - портал i.moscow – формирует возможности для научно-технической и производственной кооперации его участников.

Там можно найти сведения о потенциальных партнерах и условиях получения государственной поддержки. На сегодня в кластер входят 196 инновационных компаний. Кроме того, на рассмотрении находится ещё более сотни заявок на участие.

