Участники Дней российской экономики на выставке «Россия» заключили 18 соглашений

В рамках Дней российской экономики на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ подписано 18 соглашений. Такая статистика появилась на официальном канале мероприятия.

Марафон федеральных органов исполнительной власти и бизнес-сообщества проводился на выставке в январе и феврале. На днях, посвящённых конкретной отрасли, обсуждались достижения секторов экономики, ведущие проекты и перспективные решения в контексте развития страны.

Было проведено свыше 30 деловых мероприятий с участием высокопоставленных чиновников, глав крупных компаний, губернаторов. Участниками программы стали более 20 тысяч человек.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», серию отраслевых мероприятий продолжают тематические дни, посвящённые успехам в развитии конкретных проектов, которые улучшили жизнь в России.

