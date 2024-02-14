Участники Дней российской экономики на выставке «Россия» заключили 18 соглашений
В рамках Дней российской экономики на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ подписано 18 соглашений. Такая статистика появилась на официальном канале мероприятия.
Марафон федеральных органов исполнительной власти и бизнес-сообщества проводился на выставке в январе и феврале. На днях, посвящённых конкретной отрасли, обсуждались достижения секторов экономики, ведущие проекты и перспективные решения в контексте развития страны.
Было проведено свыше 30 деловых мероприятий с участием высокопоставленных чиновников, глав крупных компаний, губернаторов. Участниками программы стали более 20 тысяч человек.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», серию отраслевых мероприятий продолжают тематические дни, посвящённые успехам в развитии конкретных проектов, которые улучшили жизнь в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru