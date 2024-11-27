Юань на бирже преодолел 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Курс китайского юаня на Московской бирже в ходе торгов превысили 15 рублей, это произошло впервые с конца марта 2022 года. Валюта КНР продолжает активный рост на торговой площадке российской столицы.
Как констатирует эксперты рынка, превышение спроса над предложением остается на значительном уровне. На ситуацию влияет решение Вашингтона включить в санкционный список ряд российских кредитных организаций, включая Газпромбанк.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», доллар и евро 27 ноября обновляют двухгодичные максимуму по нескольку раз в час. Курс евро на международном рынке Forex после 16 часов превысил 120 рублей - впервые с 22 марта 2022 года. Доллар приблизился к 115 рублям.
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