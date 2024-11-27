Юань на бирже преодолел 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Как констатирует эксперты рынка, превышение спроса над предложением остается на значительном уровне. На ситуацию влияет решение Вашингтона включить в санкционный список ряд российских кредитных организаций, включая Газпромбанк.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», доллар и евро 27 ноября обновляют двухгодичные максимуму по нескольку раз в час. Курс евро на международном рынке Forex после 16 часов превысил 120 рублей - впервые с 22 марта 2022 года. Доллар приблизился к 115 рублям.

