У производителя плавленых сыров «Дружба» и «Янтарь» поменялся собственник
Структура миллиардера Александра Клячина продала завод плавленых сыров «Карат», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Так, новым владельцем предприятия, расположенного в Москве, стал бизнесмен Александр Вознесенский.
«Карат» является одним из трех крупнейших производителей плавленого и творожного сыров в России. Предприятию принадлежал такие бренды сыра, как «Дружба», «Янтарь» и Violette.
В 2018 году Александр Клячин приобрел завод у Связь-банка. «Радиоточка НСН» напоминает, что в мае этого года Замоскворецкий суд столицы арестовал ряд активов миллиардера Клячина. В их числе были акции и доли фирм, владеющих гостиничной сетью Azimut Hotels, проектами девелоперской компании KR Properties, отелем «Метрополь».
«Ведомости» отмечают, что Клячин мог формально продать завод «Карат» как раз из-за ареста его других активов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru