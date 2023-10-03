У производителя плавленых сыров «Дружба» и «Янтарь» поменялся собственник

Так, новым владельцем предприятия, расположенного в Москве, стал бизнесмен Александр Вознесенский.

«Карат» является одним из трех крупнейших производителей плавленого и творожного сыров в России. Предприятию принадлежал такие бренды сыра, как «Дружба», «Янтарь» и Violette.

В 2018 году Александр Клячин приобрел завод у Связь-банка. «Радиоточка НСН» напоминает, что в мае этого года Замоскворецкий суд столицы арестовал ряд активов миллиардера Клячина. В их числе были акции и доли фирм, владеющих гостиничной сетью Azimut Hotels, проектами девелоперской компании KR Properties, отелем «Метрополь».

«Ведомости» отмечают, что Клячин мог формально продать завод «Карат» как раз из-за ареста его других активов.

