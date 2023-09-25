СМИ: Haier закроет завод техники Candy в России

По данным издания, с февраля 2022 года выручка завода Candy стала снижаться. Причиной уменьшения прибыли итальянской марки стала конкуренция со стороны более дешевых китайских и российских брендов.

Источники отмечают, что завод ООО «Канди С.Н.Г.» могут обанкротить или продать по цене недвижимости. При этом часть сотрудников российского юрлица уволят, а часть переведут в Haier.

Ранее немецкий концерн Bosch заявил о переговорах о продаже двух заводов по производству холодильников и стиральных машин под Санкт-Петербургом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

