СМИ: Haier закроет завод техники Candy в России
Производитель бытовой техники Haier, владеющий юридическим лицом бренда Candy в России, принял решение закрыть завод в Кирове. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, с февраля 2022 года выручка завода Candy стала снижаться. Причиной уменьшения прибыли итальянской марки стала конкуренция со стороны более дешевых китайских и российских брендов.
Источники отмечают, что завод ООО «Канди С.Н.Г.» могут обанкротить или продать по цене недвижимости. При этом часть сотрудников российского юрлица уволят, а часть переведут в Haier.
Ранее немецкий концерн Bosch заявил о переговорах о продаже двух заводов по производству холодильников и стиральных машин под Санкт-Петербургом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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