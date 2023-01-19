У дилеров появились первые электрические «Москвичи»
В московские дилерские центры начали поступать электрические «Москвичи». Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на менеджера автосалона.
Отмечается, что на сегодняшний день доступны лишь две машины «Москвич 3е» белого и красного цвета. При этом указывается, что скоро ассортимент будет расширен. Так, цена электромобиля начинается от 3,5 миллиона рублей.
Ранее, в декабре, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что уже более 160 автомобилей «Москвич 3» уже собрано на московском заводе, отмечает RT. Он отмечал, что серийная сборка авто на заводе «Москвич» началась 23 ноября.
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