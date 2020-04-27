У берегов Калифорнии встали десятки нефтяных танкеров

У берегов штата Калифорния в США в течение последних нескольких дней встали десятки нефтяных танкеров. Об этом сообщает Береговая охрана США.

Аналитик о ценах на нефть: Трясти будет до июня

При этом суда продолжают прибывать в данную акваторию. К примеру, только у порта Лонг-Бич на якорь встали 27 танкеров. Пока диспетчеры и военные справляются с проблемой, обеспечивая безопасность остальных судов и окружающей среды.

СМИ отмечают, что танкеры заполнены нефтью, которую уже негде хранить — все хранилища на побережье уже заполнены. В результате трейдерам остается только арендовать суда, чтобы хранить в них сырье.

Отмечается, что аналогичное скопление нефтяных танкеров наблюдается у берегов Южной Африки и Мальты.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НефтьСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры