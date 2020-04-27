У берегов Калифорнии встали десятки нефтяных танкеров
У берегов штата Калифорния в США в течение последних нескольких дней встали десятки нефтяных танкеров. Об этом сообщает Береговая охрана США.
При этом суда продолжают прибывать в данную акваторию. К примеру, только у порта Лонг-Бич на якорь встали 27 танкеров. Пока диспетчеры и военные справляются с проблемой, обеспечивая безопасность остальных судов и окружающей среды.
СМИ отмечают, что танкеры заполнены нефтью, которую уже негде хранить — все хранилища на побережье уже заполнены. В результате трейдерам остается только арендовать суда, чтобы хранить в них сырье.
Отмечается, что аналогичное скопление нефтяных танкеров наблюдается у берегов Южной Африки и Мальты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- РПЦ обязалась учесть мнение Путина о его изображении в храме ВС России
- Ректор ВШЭ: Коронавирус показал новую реальность в мировой экономике
- В Черном море обнаружили потопленный немцами теплоход «Армения»
- ФСО проверит, как госпомощь доходит до граждан и компаний
- Песков признался, что они «затарились» масками с Навкой заранее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru