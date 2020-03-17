Тверская область готовится к весенним полевым работам

В 2020 году в Тверском регионе планируется засеять 506,1 тыс гектар. Среди ключевых задач отмечается использование не только уже разработанных земель, но и ввод в оборот новых площадей сельхозназначения.

Так, в целом по региону планируется ввести 8,9 иыс га, это в Кашинском городском округе - 2 тыс га, в Бежецком районе – 1,1 тыс га, а в Торжокском – 0,8 тыс га. Губернатор возложил ответственность за ввод, сохранение и рациональное использование сельхозугодий персонально на глав муниципалитетов.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено развитию льняного комплекса. Тверской регион уже занимает лидирующую позицию в ЦФО по площади посевов этой культуры, а на текущий год запланировано расширение с 5 до 7,6 тыс га. Для этого регион предлагает особые условия, например, увеличена ставка субсидии за тонну произведённого льноволокна, применяются дополнительные повышающие коэффициенты к субсидии и другие.

В течение сезона аграриям планируется выдать порядка 3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов с государственной поддержкой, уточняет пресс-служба правительства Тверской области.

Кроме этого, в регионе большое внимание уделяется поддержки животноводства. В Кашинском городском округе будет построено три молочные фермы на 11 тыс голов и молокозавод. В Бежецком районе уже начато строительство свиноводческого комплекса.

Все это будет способствовать росту производства продукции АПК. Так, по предварительной оценке Минсельхоза региона прирост в 2020 году составит порядка 41 млрд рублей, что на 6,8% больше 2019 года.



