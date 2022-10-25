Турция захотела получить скидку на газ из России и отсрочку платежей

Турция добивается скидки на поставки газа из России и возможности отсрочить платежи. Об этом заявил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати в интервью Financial Times.

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По словам Небати, Анкара добивается скидки на большое количество топлива, которое покупает у Москвы. Кроме того, турецкая сторона попросила компанию «Газпром» предоставить возможность отстрочки платежей, пишет Ura.ru.

Как отметил министр, он ожидает прогресса по обоим направлениям, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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