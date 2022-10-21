Песков: понимания по подробностям работы газового хаба в Турции пока нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что создание в Турции газового хаба в интересах и Москвы, и Анкары, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, как будет организована работа хаба, он сказал, что «пока стройного понимания нет».
«Турецкий поток» - это... работающая газовая система. Что касается создания хаба, то там много надо нюансов проговаривать... здесь должны быть и продавцы, и транспорт, и покупатели и так далее. Все это предстоит ещё определить», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позитивно воспринял эту идею, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+9 761 / сут.
Умерли
389 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+15 672 / сут.
- Общество «Иновещание»* включили в реестр СМИ-иноагентов
- Суд приговорил бывшего советника Трампа к четырем месяцам тюрьмы
- США заблокировали участие делегации РФ в международной конференции МАГАТЭ
- Макрон раскритиковал США за двойные стандарты
- Женщина пострадала на предприятии в Белгородской области из-за попадания снаряда
- Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании
- В России назвали условия начала отставок политиков в западных странах
- Завершается демонтаж обрушившихся пролетов Крымского моста
- Песков: понимания по подробностям работы газового хаба в Турции пока нет
- Хинштейн: онлайн-кинотеатры обяжут ввести коды к материалам с ЛГБТ-пропагандой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru