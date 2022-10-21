Песков: понимания по подробностям работы газового хаба в Турции пока нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что создание в Турции газового хаба в интересах и Москвы, и Анкары, сообщает ТАСС.

Эрдоган объявил, что договорился с Путиным по газовому хабу в Турции

Отвечая на вопрос о том, как будет организована работа хаба, он сказал, что «пока стройного понимания нет».

«Турецкий поток» - это... работающая газовая система. Что касается создания хаба, то там много надо нюансов проговаривать... здесь должны быть и продавцы, и транспорт, и покупатели и так далее. Все это предстоит ещё определить», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позитивно воспринял эту идею, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковТурецкий ПотокГазРоссияТурция
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