Песков: понимания по подробностям работы газового хаба в Турции пока нет

Отвечая на вопрос о том, как будет организована работа хаба, он сказал, что «пока стройного понимания нет».

«Турецкий поток» - это... работающая газовая система. Что касается создания хаба, то там много надо нюансов проговаривать... здесь должны быть и продавцы, и транспорт, и покупатели и так далее. Все это предстоит ещё определить», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган позитивно воспринял эту идею, сообщает RT.