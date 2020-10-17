Турция выявила новые запасы газа в Черном море
Турция обнаружила запасы природного газа в Черном море. Это новое месторождение, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Наше судно продолжило работу после обнаружения первого газового месторождения. В ходе новых исследований было обнаружено еще 85 млрд кубометров газа», — цитирует Эрдогана Газета. ru.
Емкость месторождения составляет 405 млрд кубометров.
Сообщается, что Анкара намерена разработку месторождения в 2023 году.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН заявил, что президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана интересует не возрождение османского наследия, а энергоресурсы.
«Можно подумать, Эрдогану нужна империя! Нефть Эрдогану нужна! И газ!», - пояснил эксперт.
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