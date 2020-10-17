Турция выявила новые запасы газа в Черном море

«Наше судно продолжило работу после обнаружения первого газового месторождения. В ходе новых исследований было обнаружено еще 85 млрд кубометров газа», — цитирует Эрдогана Газета. ru.

Емкость месторождения составляет 405 млрд кубометров.

Сообщается, что Анкара намерена разработку месторождения в 2023 году.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН заявил, что президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана интересует не возрождение османского наследия, а энергоресурсы.

«Можно подумать, Эрдогану нужна империя! Нефть Эрдогану нужна! И газ!», - пояснил эксперт.

