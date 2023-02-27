Турция в 2022 году из-за роста цен сократила импорт газа на 7%

Рост цен негативно сказался на газовом рынке Турции, которая заметно сократила закупки и потребление ресурса. Об этом сообщает Совет по регулированию энергорынка страны (EPDK).

Так, общий импорт газа за год был сокращен на 7% - до 54,6 миллиарда кубометров.