Турция в 2022 году из-за роста цен сократила импорт газа на 7%
Рост цен негативно сказался на газовом рынке Турции, которая заметно сократила закупки и потребление ресурса. Об этом сообщает Совет по регулированию энергорынка страны (EPDK).
Так, общий импорт газа за год был сокращен на 7% - до 54,6 миллиарда кубометров.
Ранее директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин заявил, что страна планирует полностью избавиться от зависимости от импорта газа до 2030 года. В настоящее время одним из главных поставщиков газа в Турцию является Россия, на которую приходится 44% поставок.
Турция вышла на первое место по объемам закупок российского газа, опередив не только Италию и Германию, но и Белоруссию, заявил ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.
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