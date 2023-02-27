Турция в 2022 году из-за роста цен сократила импорт газа на 7%

Рост цен негативно сказался на газовом рынке Турции, которая заметно сократила закупки и потребление ресурса. Об этом сообщает Совет по регулированию энергорынка страны (EPDK).

Так, общий импорт газа за год был сокращен на 7% - до 54,6 миллиарда кубометров.

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Ранее директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин заявил, что страна планирует полностью избавиться от зависимости от импорта газа до 2030 года. В настоящее время одним из главных поставщиков газа в Турцию является Россия, на которую приходится 44% поставок.

Турция вышла на первое место по объемам закупок российского газа, опередив не только Италию и Германию, но и Белоруссию, заявил ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ИмпортГазТурция
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