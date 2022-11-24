Шойгу обсудил с министром обороны Турции «курдскую» тему и зерновую сделку

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Они обсудили ход выполнения зерновой сделки, а также ситуацию на севере Сирии, где Анкара после воздушной операции намерена провести наземную – против курдских формирований.

Об этом информирует российское оборонное ведомство. Там уточнили, что беседа состоялась по инициативе турецкой стороны. Предыдущий телефонный разговор министров обороны РФ и Турции состоялся 1 ноября.