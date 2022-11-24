Шойгу обсудил с министром обороны Турции «курдскую» тему и зерновую сделку

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Они обсудили ход выполнения зерновой сделки, а также ситуацию на севере Сирии, где Анкара после воздушной операции намерена провести наземную – против курдских формирований.

Об этом информирует российское оборонное ведомство. Там уточнили, что беседа состоялась по инициативе турецкой стороны. Предыдущий телефонный разговор министров обороны РФ и Турции состоялся 1 ноября.

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Турция 20 ноября начала воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на территории Сирии и Ирака. Анкара заявила, что это стало ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе предъявил претензии Москве. Он заявил, что она не выполнила взятые на себя обязательства по борьбе с курдскими вооруженными формированиями в Сирии. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог Алексей Малашенко, такие обвинения со стороны Анкары не испортят в целом отношения России и Турции.

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ТЕГИ:СирияТурцияСергей Шойгу
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