Турция решила приостановить экспорт лимонов
7 апреля 202508:36
Турция приостановит экспорт лимонов в связи с холодной погодой и необходимостью удовлетворения внутреннего спроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минторг республики.
Ограничения будут действовать с 8 апреля.
Ранее стало известно, что по итогам 2024 года Турция стала основным поставщиком мандаринов в Россию, пишет 360.ru. В страну завезли 126 тысяч тонн цитрусовых.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru