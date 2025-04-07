Турция решила приостановить экспорт лимонов

Турция приостановит экспорт лимонов в связи с холодной погодой и необходимостью удовлетворения внутреннего спроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минторг республики.

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Ограничения будут действовать с 8 апреля.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года Турция стала основным поставщиком мандаринов в Россию, пишет 360.ru. В страну завезли 126 тысяч тонн цитрусовых.

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ФОТО: РИА Новости
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