Турция нарастила импорт пшеницы из России до 9 млн тонн
Турция в 2023 году нарастила импорт пшеницы из России до рекордных 9 млн тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы республики.
В 2022 году Турция покупала зерно у 30 стран, в том числе РФ, Украины, Аргентины, Бразилии, Казахстана — всего 8,9 млн тонн. Однако в прошлом году некоторые страны (Аргентина, Бразилия, Кипр, Чехия, Египет, Грузия, Иран, Израиль и Латвия) прекратили поставки пшеницы Анкаре. Кроме того, Мексика и Ливан сократили поставки почти до нуля.
При этом Турция увеличила экспорт у России в 1,4 раза, до 9 млн тонн стоимостью $2,7 млрд. Также выросли поставки зерна турецкой стороне с Украины (до 2,5 млн тонн), из Казахстана (140 тысяч тонн), Молдавии (120 тысяч тонн), Сирии (45 тысяч тонн). Кроме того, были начаты поставки пшеницы в Турцию из Боснии и Герцеговины, всего ввезли 3,4 тысячи тонн зерна.
В целом за 2023 год республика закупила у других стран около 12 млн тонн пшеницы, покупки в денежном выражении составили $3,5 млрд.
Ранее оператор в сфере перевозок аграрных грузов АО «Русагротранс» сообщил, что во второй половине прошлого года Россия обновила рекорд по экспорту зернобобовых и зерновых культур, поставки составили порядка 39 млн тонн. В частности, экспорт пшеницы оценили в 27,6 млн тонн, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять украинских БПЛА уничтожили в Белгородской области и над Черным морем
- Турция нарастила импорт пшеницы из России до 9 млн тонн
- В ВСУ заявили о нехватке запчастей для танков Leopard
- СМИ: турецкий Denizbank начал запрашивать ВНЖ у россиян
- МЧС: в Астрахани загорелся жилой дом
- Карлсон назвал кредит Украине мошенничеством
- В Гидрометцентре назвали нынешнюю зиму ненормальной
- В США посоветовали властям России «держаться подальше» от американских выборов
- Савельев: Решения направить на строительство ВСМ средства из ФНБ нет
- СМИ: Полу Маккартни вернули украденную у него более 50 лет назад гитару
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru