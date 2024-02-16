Турция нарастила импорт пшеницы из России до 9 млн тонн

В 2022 году Турция покупала зерно у 30 стран, в том числе РФ, Украины, Аргентины, Бразилии, Казахстана — всего 8,9 млн тонн. Однако в прошлом году некоторые страны (Аргентина, Бразилия, Кипр, Чехия, Египет, Грузия, Иран, Израиль и Латвия) прекратили поставки пшеницы Анкаре. Кроме того, Мексика и Ливан сократили поставки почти до нуля.

При этом Турция увеличила экспорт у России в 1,4 раза, до 9 млн тонн стоимостью $2,7 млрд. Также выросли поставки зерна турецкой стороне с Украины (до 2,5 млн тонн), из Казахстана (140 тысяч тонн), Молдавии (120 тысяч тонн), Сирии (45 тысяч тонн). Кроме того, были начаты поставки пшеницы в Турцию из Боснии и Герцеговины, всего ввезли 3,4 тысячи тонн зерна.

В целом за 2023 год республика закупила у других стран около 12 млн тонн пшеницы, покупки в денежном выражении составили $3,5 млрд.

Ранее оператор в сфере перевозок аграрных грузов АО «Русагротранс» сообщил, что во второй половине прошлого года Россия обновила рекорд по экспорту зернобобовых и зерновых культур, поставки составили порядка 39 млн тонн. В частности, экспорт пшеницы оценили в 27,6 млн тонн, отмечает телеканал «360».

