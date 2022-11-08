Турция начала частично оплачивать поставки газа из России в рублях

Турция частично оплачивает поставки газа из России в рублях. Об этом сообщил министр энергетики Турции Фатих Денмез, передает TRT Haber.

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«Как вы знаете, было достигнуто соглашение, частичная оплата уже началась. Намерены активизировать нашу работу в этом направлении», — отметил Денмез.

Министр добавил, что Анкара и Москва ведут технические работы по вопросу торговли в национальных валютах, в том числе в сфере энергетики.

В августе президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о постепенном переходе на оплату поставок российского газа в рублях и лирах, на первом этапе в качестве платежного средства начнут использовать российскую валюту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:РубльРоссийский ГазТурция
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