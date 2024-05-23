Турецкий Центробанк сохранил учетную ставку на уровне 50%
Центральный банк Турции принял решение сохранить учётную ставку на уровне 50%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Комитет по монетарной политике турецкого Центробанка отметил, что решение было принято с учётом отсроченных последствий ужесточения денежно-кредитной политики.
«Комитет будет решительно использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты в соответствии со своей основной целью - стабильности цен», - говорится в заявлении.
Также отмечается, что свои дальнейшие решения комитет будет принимать «на предсказуемой, основанной на данных и прозрачной основе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru