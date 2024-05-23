Турецкий Центробанк сохранил учетную ставку на уровне 50%

Центральный банк Турции принял решение сохранить учётную ставку на уровне 50%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Комитет по монетарной политике турецкого Центробанка отметил, что решение было принято с учётом отсроченных последствий ужесточения денежно-кредитной политики.

«Комитет будет решительно использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты в соответствии со своей основной целью - стабильности цен», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что свои дальнейшие решения комитет будет принимать «на предсказуемой, основанной на данных и прозрачной основе».

Ранее Банк России в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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