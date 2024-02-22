Турецкий экспорт в Россию в январе сократился на 30,4%
Объем турецкого экспорта в Россию в январе этого года снизился на 30,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Ассамблеи экспортеров Турции.
Отмечается, что в январе 2024 года экспорт в РФ составил 551,1 млн долларов, в январе 2023 года этот показатель достигал 792,1 млн долларов. Согласно данным, спад в сфере экспорта продукции химической промышленности составил 41,1%, свежих овощей и фруктов – 20,4%, автомобилей – 7,6%.
Подчеркивается, что экспорт продукции машиностроения снизился на 23,9%, электроники и электротехники – на 48,8%.
Ранее сообщалось, что Грузия в январе экспортировала в Россию почти пять тысяч тонн вина, или на 26,9% больше, чем за аналогичный период в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru