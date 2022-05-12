Турецкий эксперт заявил о расколе Европы из-за вопроса поставок российского газа

Как отметил эксперт, страны Евросоюза зависят от природного газа почти на 40%, многие из них полностью зависят от России, поэтому между государствами есть разногласия по поводу проблемы поставки топлива, пишет Ura.ru.

«По вопросу о требовании России оплачивать поставки энергоносителей в рублях страны ЕС тоже еще не приняли окончательного решения. Иными словами, Европа расколота надвое», — считает Карагель.

Экономист подчеркивает, что доля потребления российского газа в разных странах сильно отличается, пишет РИА ФАН. Некоторые — например, Великобритания или Испания — менее зависимы от поставок топлива из РФ, при этом другие государства — Германия, Италия, Молдавия — приобретают у Москвы от 40% газа.

