Турецкий эксперт заявил о расколе Европы из-за вопроса поставок российского газа

Раскол произошел в европейских странах из-за вопросов поставок российского газа и энергозависимости от России. Об этом пишет турецкий экономист Эрдал Карагель в своей колонке для Yeni Safak.

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Как отметил эксперт, страны Евросоюза зависят от природного газа почти на 40%, многие из них полностью зависят от России, поэтому между государствами есть разногласия по поводу проблемы поставки топлива, пишет Ura.ru.

«По вопросу о требовании России оплачивать поставки энергоносителей в рублях страны ЕС тоже еще не приняли окончательного решения. Иными словами, Европа расколота надвое», — считает Карагель.

Экономист подчеркивает, что доля потребления российского газа в разных странах сильно отличается, пишет РИА ФАН. Некоторые — например, Великобритания или Испания — менее зависимы от поставок топлива из РФ, при этом другие государства — Германия, Италия, Молдавия — приобретают у Москвы от 40% газа.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Российский ГазТурцияЕвропа
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