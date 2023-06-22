Турецкая лира рухнула после резкого повышения ставки местным Центробанком
22 июня 202316:19
Курс турецкой лиры достиг исторического минимума после решения местного Центробанка повысить ключевую ставку с 8,5 до 15%. По состоянию на 16:00 по московскому времени курс доллара достиг уровня 24,52 лиры.
Специалисты ожидали от новой главы Центробанка Хафизе Гайе Эркан более резкого повышения ставки, однако в регуляторе пообещали ужесточить экономическую политику только в случае необходимости.
До заседания Центробанка повышение ставки до 15 процентов рассматривалось как самый «щадящий» вариант.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru