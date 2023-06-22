Турецкая лира рухнула после резкого повышения ставки местным Центробанком

Курс турецкой лиры достиг исторического минимума после решения местного Центробанка повысить ключевую ставку с 8,5 до 15%. По состоянию на 16:00 по московскому времени курс доллара достиг уровня 24,52 лиры.

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Специалисты ожидали от новой главы Центробанка Хафизе Гайе Эркан более резкого повышения ставки, однако в регуляторе пообещали ужесточить экономическую политику только в случае необходимости.

До заседания Центробанка повышение ставки до 15 процентов рассматривалось как самый «щадящий» вариант.

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ФОТО: РИА Новости/Бурджу Окутан
ТЕГИ:ЭкономикаТурция

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