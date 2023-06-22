Турецкая лира рухнула после резкого повышения ставки местным Центробанком

Специалисты ожидали от новой главы Центробанка Хафизе Гайе Эркан более резкого повышения ставки, однако в регуляторе пообещали ужесточить экономическую политику только в случае необходимости.

До заседания Центробанка повышение ставки до 15 процентов рассматривалось как самый «щадящий» вариант.

