Турецкая лира обновила исторический минимум
18 июля 202312:27
Турецкая валюта впервые преодолела психологическую отметку в 27 лир за доллар, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.04 по московскому времени курс доллара к турецкой лире поднимался до 27,0075 лиры.
Колебания лиры связаны в том числе в преддверии решения по ключевой ставки Центробанка Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru