Турецкая лира обновила исторический минимум

По состоянию на 12.04 по московскому времени курс доллара к турецкой лире поднимался до 27,0075 лиры.

Колебания лиры связаны в том числе в преддверии решения по ключевой ставки Центробанка Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

