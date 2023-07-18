Турецкая лира обновила исторический минимум

Турецкая валюта впервые преодолела психологическую отметку в 27 лир за доллар, следует из данных торгов.

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По состоянию на 12.04 по московскому времени курс доллара к турецкой лире поднимался до 27,0075 лиры.

Колебания лиры связаны в том числе в преддверии решения по ключевой ставки Центробанка Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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