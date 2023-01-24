Турчак предложил закрепить минимальную долю российской продукции в сетевых магазинах

Секретарь генсовета парии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил законодательно закрепить минимальную долю российской продукции в сетевых продуктовых магазинах. Об этом политик заявил в ходе всероссийского совещания по теме импортозамещения, проведенного политическим объединением.

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Кроме того, в «Единой России» поддержали идею Минпромторга РФ устанавливать у входов в торговые центры киоски с отечественной продукцией.

По словам Турчака, это позволит российским производителям пользоваться покупательским трафиком крупных торговых точек.

«Необходимо продолжать популяризацию отечественной продукции. Ей нужно качественное информационное и маркетинговое сопровождение. С этой целью партия проводит различные акции в поддержку российских производителей», — приводятся слова политика в Telegram-канале «Единой России».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТорговляЕдиная РоссияАндрей Турчак
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