Турчак предложил закрепить минимальную долю российской продукции в сетевых магазинах

Кроме того, в «Единой России» поддержали идею Минпромторга РФ устанавливать у входов в торговые центры киоски с отечественной продукцией.

По словам Турчака, это позволит российским производителям пользоваться покупательским трафиком крупных торговых точек.

«Необходимо продолжать популяризацию отечественной продукции. Ей нужно качественное информационное и маркетинговое сопровождение. С этой целью партия проводит различные акции в поддержку российских производителей», — приводятся слова политика в Telegram-канале «Единой России».

