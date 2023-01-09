«Топчемся на месте»: Уход иностранных брендов не привел к росту отечественного производства
Легкая промышленность — второй после пищевого рынок в России, однако ее развитием никто не занимался свыше 30 лет, сказал НСН Андрей Разбродин.
Увеличение доли российской продукции на отечественном рынке легкой промышленности не свидетельствует о росте объема производства, он остается на прежнем уровне. Об этом НСН заявил президент Союзлегпрома Андрей Разбродин.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний остались в России. По мнению политика, это свидетельствует о том, что деловой климат их устраивает. Те же 24%, что ушли из России, терпят миллиардные убытки. Об этом сообщило издание «Ведомости». Также парламентарий отметил значительный рост производства одежды в России (42%). Разбродин скептически отнесся к словам Володина и посетовал на отсутствие мер развития отрасли в России.
«Чтобы был рост, нужно развивать отрасль, а ей более 30 лет никто серьезно не занимался. Я неоднократно говорил о том, что сейчас есть возможность для того, чтобы перейти от поддержки отрасли к ее развитию. Так в свое время получилось с сельским хозяйством — в конце 2000-х были приняты соответствующие решения, направлены средства на его развитие, созданы программы. В результате сейчас ситуация в сельскохозяйственной отрасли кардинально изменилась к лучшему. Легкая промышленность — второй после пищевого рынок в России, она приносит около 4 трлн рублей годовой выручки. И нам нужна такая же программа в условиях меняющегося рынка. Отрасль очень оборачиваемая, это даст серьезный результат. Сегодня мне неизвестно ни о каких разрабатываемых программах по развитию легкой промышленности», — сказал Разбродин.
Собеседник НСН также призвал не путать увеличение доли российских товаров на отечественном рынке и рост объема производства.
«Понятно, что за счет общего падения рынка, ухода зарубежных компаний, падения импорта и других факторов при том же объеме российского производства доля отечественной продукции на нашем рынке растет. Но при этом объем производства не вырос, отрасль топчется на месте. Повторюсь: чтобы увеличить объем, в отрасль надо вкладываться. Ситуацию можно исправить гораздо быстрее, чем в сельском хозяйстве, но все же это делается не за два-три месяца и даже не за полгода», — подчеркнул президент Союзлегпрома.
В заключение Разбродин отметил, что отрасль почувствовала на себе значительное влияние санкций, и рассказал о нынешних партнерах отечественной легкой промышленности.
«Санкционное давление, например, изменение логистики, безусловно, имело место. Сейчас мы в значительной степени решили эти проблемы, но остаются затруднения с поставками запчастей и так далее. Мы решаем их совместно с предприятиями. Что же касается наших сегодняшних партнеров, мы сотрудничаем с Индией, Китаем, Турцией, в ряде направлений активно работает Иран. Как говорится, свято место пусто не бывает, но на развитие совместной работы также требуются время и усилия», — подытожил он.
Ранее Разбродин заявил, что отечественное производство текстиля занимает всего 18-20% от общего объема рынка, поскольку текстильной промышленностью в России никто не занимался 30 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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