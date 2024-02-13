Россельхознадзор усилит контроль за ввозом эквадорских и нидерландских роз

Россельхознадзор объявил об усилении контроля за ввозом эквадорских и нидерландских роз в РФ из стран Евросоюза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Причиной названо выявление многочисленных нарушений фитосанитарных требований. Решение принято для предотвращения завоза зараженных цветов в преддверии весенних поступлений, отметили в Россельхознадзоре.

Ведомство сообщило, что компетентные органы Евросоюза не реагируют на нарушения российских и международных санитарных требований.

Россельхознадзор 4 февраля ограничил поставки эквадорских гвоздик. Решение приняли после обнаружения в цветах вредителя - калифорнийского цветочного трипса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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