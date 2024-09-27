Цивилев: запасов нефти на шельфе в России хватит на добычу в течение 32 лет
27 сентября 202410:54
У России большие запасы углеводородов в Арктике, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, только на шельфе нефти хватит на 32 года непрерывной добычи, а газа на ближайшие 130 лет.
«Оцениваются разведанные запасы примерно в 17 миллиардов тонн нефти и 85 триллионов кубических метров газа», - уточнил министр.
Ранее стало известно, что на освоение Арктики не хватит российских триллионов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru