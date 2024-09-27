Цивилев: запасов нефти на шельфе в России хватит на добычу в течение 32 лет

У России большие запасы углеводородов в Арктике, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели, сообщает агентство «Прайм».

В России рассказали о планах добывать ежегодно 540 млн тонн нефти до 2050 года

По его словам, только на шельфе нефти хватит на 32 года непрерывной добычи, а газа на ближайшие 130 лет.

«Оцениваются разведанные запасы примерно в 17 миллиардов тонн нефти и 85 триллионов кубических метров газа», - уточнил министр.

Ранее стало известно, что на освоение Арктики не хватит российских триллионов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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