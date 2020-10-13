Цифровой рубль может появиться в России

Центробанк планирует ввести в обращение дополнительную форму национальной валюты — цифровой рубль. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Банка России.

Отмечается, что выпуск новой формы валюты обусловлен цифровизацией и развитием экономики и финансовых технологий. Планируется, что цифровой рубль будет сочетать свойства привычных наличных и безналичных форм расчёта: новой валютой можно будет расплатиться как в онлайн-режиме, так и офлайн.

Цифровая валюта будет равноценна обычным рублям, а каждая цифровая «единица» будет иметь свой уникальный код.

Ожидается, что цифровой рубль сделает платежи в России более быстрыми и безопасными, а развитие такое платёжной системы снизит стоимость денежных переводов и платежных операций. Центробанк считает, что введение новой валюты поднимет уровень конкуренции между финансовыми организациями и станет стимулом для инноваций в сфере экономики.

Банк России отмечает, что пока не принял решение о вводе цифровой валюты и считает, что необходимо обсудить все детали нововведения с экспертами и финансовым сектором.

