Цены производителей еврозоны в апреле скакнули до рекордных 37,2%

Производители в европейской зоне взвинтили цены (индекс PPI) в апреле на 37,2% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Такие данные обнародовало Статистическое управление Евросоюза.

В марте индекс PPI составлял 36,9% . Теперь он стал максимальным за всю историю подсчета показателя. При этом эксперты предсказывали даже более значительный рост – на 38,5%.

Продолжающееся ралли цен производителей еврозоны показывает, что пик инфляционной спирали в странах ЕС пока не достигнут. Такая ситуация может заставить Европейский Центробанк приступить к ужесточению денежно-кредитной политики и подъему процентных ставок.

Наибольший вклад в скачок цен в еврозоне внесли энергоносители, стоимость которых в апреле почти удвоилась в годовом исчислении (+99,2%). Если их убрать из подсчёта, рост цен производителей составит 15,6%. Потребительские товары длительного пользования подорожали на 8,5%, кратковременного пользования - на 11,2%.

