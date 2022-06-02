Цены производителей еврозоны в апреле скакнули до рекордных 37,2%
Производители в европейской зоне взвинтили цены (индекс PPI) в апреле на 37,2% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Такие данные обнародовало Статистическое управление Евросоюза.
В марте индекс PPI составлял 36,9% . Теперь он стал максимальным за всю историю подсчета показателя. При этом эксперты предсказывали даже более значительный рост – на 38,5%.
Продолжающееся ралли цен производителей еврозоны показывает, что пик инфляционной спирали в странах ЕС пока не достигнут. Такая ситуация может заставить Европейский Центробанк приступить к ужесточению денежно-кредитной политики и подъему процентных ставок.
Наибольший вклад в скачок цен в еврозоне внесли энергоносители, стоимость которых в апреле почти удвоилась в годовом исчислении (+99,2%). Если их убрать из подсчёта, рост цен производителей составит 15,6%. Потребительские товары длительного пользования подорожали на 8,5%, кратковременного пользования - на 11,2%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru