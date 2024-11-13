Цены на сливочное масло в России выросли за неделю на 1,2%
Росстат сообщил, что цены на сливочное масло в России за неделю с 6 по 11 ноября выросли на 1,2%. В целом с начала года стоимость этого продукта увеличилась на 28,36%.
В связи с подорожанием вице-премьер Дмитрий Патрушев 23 октября поручил принять меры для стабилизации цен на масло на внутреннем рынке. Министерство сельского хозяйства подтвердило, что дефицита на рынке нет, а производители не сообщали о снижении или остановке выпуска продукции.
Согласно данным ведомства, за указанный период также выросли цены на твердые и полутвердые сыры (+0,8%), молоко и сметану (+0,7%), маргарин, подсолнечное масло и куриные яйца (+0,6%). Рыба мороженая и творог подорожали на 0,5%, соль — на 0,4%.
Свинина, консервы для детского питания, хлеб и мука прибавили 0,3%, говядина и детские сухие смеси — 0,2%. Цены на вареные колбасы, сосиски и печенье выросли на 0,1%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru