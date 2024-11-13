Цены на сливочное масло в России выросли за неделю на 1,2%

Росстат сообщил, что цены на сливочное масло в России за неделю с 6 по 11 ноября выросли на 1,2%. В целом с начала года стоимость этого продукта увеличилась на 28,36%.

В связи с подорожанием вице-премьер Дмитрий Патрушев 23 октября поручил принять меры для стабилизации цен на масло на внутреннем рынке. Министерство сельского хозяйства подтвердило, что дефицита на рынке нет, а производители не сообщали о снижении или остановке выпуска продукции.