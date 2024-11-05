В Екатеринбурге неизвестные украли из магазина все сливочное масло

В сообщении говорится, что двое злоумышленников разбили двери и проникли в магазин «Молочное место» на улице Тверитина, 19, и вынесли всё сливочное масло.

«Если вам будут предлагать купить с рук масло торговой марки «Полевское» по сходной цене - дайте нам знать. Ну, разумеется, за вознаграждение», - добавили в компании.

Ранее суд отправил в колонию мужчину, который украл в московском магазине шесть шампуней и столько же упаковок сливочного масла, сообщает RT.

