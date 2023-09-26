Цены на пшеницу в России упали до июньского минимума
В России внутренние цены на пшеницу снизились до июньского минимума, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитический обзор центра «Совэкон»
К 20 сентября средняя цена пшеницы четвертого класса снизилась на 400 рублей и составила 12 тысяч. В последний раз на таком уровне она была в конце июня, отметили эксперты.
Стоимость пшеницы падает из-за слабого спроса. Мукомольные заводы и животноводы накопили достаточные запасы сырья.
«В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего ослабления цен на внутреннем рынке на фоне высокого предложения и некоторого снижения экспортного спроса», - сказано в отчете.
По информации Bloomberg, рекордный урожай позволил России укрепить лидерство на мировом рынке пшеницы. Агентство отметило, что трейдеры из РФ научились преодолевать финансовые и логистические трудности, возникшие после начала спецоперации на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru