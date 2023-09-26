Цены на пшеницу в России упали до июньского минимума

К 20 сентября средняя цена пшеницы четвертого класса снизилась на 400 рублей и составила 12 тысяч. В последний раз на таком уровне она была в конце июня, отметили эксперты.

Стоимость пшеницы падает из-за слабого спроса. Мукомольные заводы и животноводы накопили достаточные запасы сырья.

«В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего ослабления цен на внутреннем рынке на фоне высокого предложения и некоторого снижения экспортного спроса», - сказано в отчете.

По информации Bloomberg, рекордный урожай позволил России укрепить лидерство на мировом рынке пшеницы. Агентство отметило, что трейдеры из РФ научились преодолевать финансовые и логистические трудности, возникшие после начала спецоперации на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

