Цены на пшеницу в России упали до июньского минимума

В России внутренние цены на пшеницу снизились до июньского минимума, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитический обзор центра «Совэкон»

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К 20 сентября средняя цена пшеницы четвертого класса снизилась на 400 рублей и составила 12 тысяч. В последний раз на таком уровне она была в конце июня, отметили эксперты.

Стоимость пшеницы падает из-за слабого спроса. Мукомольные заводы и животноводы накопили достаточные запасы сырья.

«В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего ослабления цен на внутреннем рынке на фоне высокого предложения и некоторого снижения экспортного спроса», - сказано в отчете.

По информации Bloomberg, рекордный урожай позволил России укрепить лидерство на мировом рынке пшеницы. Агентство отметило, что трейдеры из РФ научились преодолевать финансовые и логистические трудности, возникшие после начала спецоперации на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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