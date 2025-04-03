Цены на нефть ускорили падение, Brent теряет 7% и торгуется ниже $70 за баррель

Нефтяные цены на мировых биржевых площадках ускорили падение на фоне новостей об изменении планов ОПЕК+ по объемам добычи. Июньские контракты на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures после 17:30 по московскому времени торговались ниже 70 долларов за баррель - по $69,69. Это значение на 6,98% меньше уровня закрытия предыдущей сессии.

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Восемь стран-участниц нефтяного объединения объявили о решении ускорить снятие ранее принятых ограничений в добыче черного золота в объеме 2,2 миллиона баррелей в сутки. В мае добычу нарастят на 411 тысяч баррелей в сутки.

На биржевую ситуацию также влияет решение президент США Дональда Трампа ввести веерно новые импортные пошлины почти для всех стран, которые торгуют с Америкой. На этом фоне эксперты и участники рынка прогнозируют усиления волатильности цен на нефть в ближайшем будущем. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», базовый тариф в 10% вступит в силу 5 апреля, повышенные «взаимные» пошлины — 9 апреля.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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