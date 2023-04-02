Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти

Россия продлевает сокращение добычи «черного золота» на 500 тысяч баррелей в сутки. Мера будет действовать до конца 2023 года, уточнил представитель кабмина.

Новак обратил внимание на высокую волатильность на мировом рынке энергоносителей. Также от указал на непредсказуемость ситуации из-за банковского кризиса в США и Европе.

Американское агентство Bloomberg ранее сообщило, что Индия поддержала введенный Западом потолок цен на российскую нефть, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

