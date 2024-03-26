Цены на какао-бобы впервые в истории превысили десять тысяч долларов за тонну

Биржевая стоимость какао-бобов в мире достигла нового исторического рекорда – более 10 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.

Так, в ходе торгов цена на какао-бобы достигла 10 070 долларов за тонну, что в 2,4 раза больше показателя на начало года. При этом позднее цена откатилась до девяти тысяч.

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Стремительный рост цен на какао-бобы привел к остановке крупнейших предприятий, которые занимаются переработкой сырья. Об этом сообщило агентство Reuters. Прекратившие работу предприятия расположены в Кот-д'Ивуаре и Гане. Отмечается, что на этих заводах производится около 60% мирового объема какао-бобов.

Ранее экономисты предрекли рост цен на шоколад в России на фоне подорожания какао-бобов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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