Цены на какао-бобы впервые в истории превысили десять тысяч долларов за тонну

Стремительный рост цен на какао-бобы привел к остановке крупнейших предприятий, которые занимаются переработкой сырья. Об этом сообщило агентство Reuters. Прекратившие работу предприятия расположены в Кот-д'Ивуаре и Гане. Отмечается, что на этих заводах производится около 60% мирового объема какао-бобов.

Ранее экономисты предрекли рост цен на шоколад в России на фоне подорожания какао-бобов, передает «Радиоточка НСН».

