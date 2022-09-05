Цены на газ в Европе выросли на 30% после остановки «Северного потока»
Биржевые цены на газ в Европе выросли на треть на фоне полной остановки газопровода «Северный поток».
По данным лондонской площадки ICE, на открытии торгов стоимость топлива составила $2917, 4 за тысячу кубометров. Позже цены на октябрьские фьючерсы на хабе TTF достигли отметки в $2 853 за 1 тыс. куб. м.
В последний день августа российская компания «Газпром» остановила прокачку топлива по «Северному потоку» для проведения ремонтных работ, напоминает Газета.ру. Планировалось, что поставки газа возобновят 3 сентября, пишет РИА ФАН. Однако российский концерн объявил, что из-за утечки масла работу газопровода прекратят на неопределенный срок до окончания ремонта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru