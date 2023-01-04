Цены на газ в Европе упали ниже $750 за тысячу кубометров впервые с ноября 2021 года
Стоимость газа в Европе опустилась ниже $750 за 1 тыс. куб. м впервые с 2 ноября 2021 года.
По данным лондонской биржи ICE, в начале торгов в среду цены на фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в феврале упали до $733 за тысячу кубометров, или 67 евро за МВт/ч.
Накануне расчетная цена на топливо составляла $788,9 за 1 тыс. куб. м.
Ранее консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин заявил, что стоимость газа в Европе снижается из-за теплой ветреной погоды и высокого уровня заполненности подземных хранилищ топлива, пишет RT.
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